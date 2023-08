JEP – Les Ruchers de nos ancêtres Lestaral Sénergues, 17 septembre 2023, Sénergues.

Sénergues,Aveyron

Ruches-troncs et ruches-paille : pièces authentiques ou recrées et remises en activité. La présentation de ce savoir-faire ancestral se terminera par une dégustation de miel et une découverte de l’ancien four à pain restauré et fonctionnel..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

Lestaral

Sénergues 12320 Aveyron Occitanie



Trunk hives and straw hives: authentic pieces or recreated and brought back into use. The presentation of this ancestral know-how will end with a honey tasting and a visit to the restored and functional old bread oven.

Colmenas de tronco y colmenas de paja: piezas auténticas o recreadas y puestas de nuevo en uso. La presentación de este saber hacer ancestral terminará con una degustación de miel y una visita al antiguo horno de pan restaurado y funcional.

Bienenstöcke mit Trunk und Bienenstöcke mit Stroh: authentische Stücke oder nachgebaut und wieder in Betrieb genommen. Die Präsentation dieses althergebrachten Know-hows endet mit einer Honigverkostung und der Entdeckung des restaurierten und funktionstüchtigen alten Brotofens.

Mise à jour le 2023-08-25 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC