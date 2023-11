Vente caritative de Noël L’estampille Fleury-les-Aubrais, 2 décembre 2023, Fleury-les-Aubrais.

La magie de Noël arrive le samedi 2 décembre à Fleury-les-Aubrais. Les généreux lutins de l’Estampille organisent pour l’association Des rêves pour Yanis une belle vente de Noël solidaire.

De nombreux objets uniques vous attendent pour vos cadeaux de Noël solidaires, 100% au profit des enfants en situation de handicap :

– jouets et objets en bois

– tableaux en origami

– papeterie de Noël

– créations couture

– décorations de Noël

– sacs

– bougies

et une multitude de belles trouvailles….

De 16h à 17h, le Père Noël arrivera tout droit de Laponie, pour mettre de la magie dans les yeux des enfants

L’intégralité de vos achats permettra à l’association de financer des thérapies de rééducation motrice et cognitive, pour permettre aux enfants de progresser.

Nous vous attendons nombreux !

L’estampille 7 Rue Antonin Magné 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

gratuit

Des rêves pour Yanis