Cet évènement est passé D.ssoc!8 x DanceFlore: UNAI TROTTI L’Estaminet matinal Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille D.ssoc!8 x DanceFlore: UNAI TROTTI L’Estaminet matinal Marseille, 14 juillet 2023, Marseille. D.ssoc!8 x DanceFlore: UNAI TROTTI Vendredi 14 juillet, 19h00 L’Estaminet matinal A partir de 5€ Après une , la fine équipe

Ɗ .รร๏ς!8 x vous convie à sa première collab de l’été vendredi 14 juillet pour une ́ ́ Figure motrice du label/collectif et recrue active de la scène underground londonienne, UNAI TROTTI n’est pas du genre à se gêner pour dégainer ̀ sur la terrasse de L’Estaminet Matinal. ́ ́ en ce jour de fête nationale

5€ avant minuit puis 10€

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ L’Estaminet matinal 12 Place Notre-Dame-du-Mont, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T19:00:00+02:00 – 2023-07-15T04:00:00+02:00

2023-07-14T19:00:00+02:00 – 2023-07-15T04:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'Estaminet matinal Adresse 12 Place Notre-Dame-du-Mont, 13006 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville L'Estaminet matinal Marseille

L'Estaminet matinal Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/