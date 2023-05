BLACK LAB L’Estaminet matinal, 27 mai 2023, Marseille.

Nos deux résidents ROGER et SALEM UNSIGNED se retrouvent pour un ALL NIGHT LONG à L’ESTAMINET.

Tous deux bercés et influencés par Berlin , leur ville de coeur qui les à vu grandir.

Ils vous enivreront grâce à leurs sets sur trois ou quatre decks mêlant une techno industrielle, froide et brute à une techno plus mentale, répétitive et charnelle.

Venez tôt & tenez-vous prêt…

Salem Unsigned (Black Lab / 23:59) : Techno / Industrial Techno

•SC : https://on.soundcloud.com/4y4kT

•Podcast Sy Noid Berlin : https://soundcloud.com/…/synoid-podcast-138-salem-unsigned

Roger (Black Lab ) : EBM / Techno / Industrial Techno

•SC : https://on.soundcloud.com/ddYhq

Entrée gratuite avant 23h

Billetterie sur place

