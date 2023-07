CINÉ INTERGÉNÉRATIONNEL – BRILLANTES L’Estaminet Magny-les-Hameaux, 6 mars 2024, Magny-les-Hameaux.

CINÉ INTERGÉNÉRATIONNEL – BRILLANTES Mercredi 6 mars 2024, 14h30 L’Estaminet Entrée gratuite

Synopsis :

Karine, femme de ménage dans un gigantesque complexe industriel, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque son entreprise est rachetée, tout bascule pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler un secret ou mentir pour se protéger.

Réalisatrice : Sylvie Gautier

Date de sortie : 2022

Durée : 1h43

Le film sera suivi d’un goûter participatif et d’une discussion.

L’Estaminet Esplanade Gérard Philipe, Quartier du Buisson, Avenue de Chevincourt Magny-les Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://lecinoche.fr/resa »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@lecinoche.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0972345719 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-06T14:30:00+01:00 – 2024-03-06T16:30:00+01:00

2024-03-06T14:30:00+01:00 – 2024-03-06T16:30:00+01:00

Cinéma Projection