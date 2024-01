Table ronde & spectacle autour de l’œuvre de Léonora Miano L’Estaminet – Café Culture – Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux, samedi 3 février 2024.

Table ronde & spectacle autour de l’œuvre de Léonora Miano Découvrez l’œuvre de Léonora Miano, qui à travers ses romans, ses pièces de théâtre et ses essais, se penche sur l’histoire de l’esclavage et de la colonisation. Samedi 3 février, 17h30 L’Estaminet – Café Culture – Magny-les-Hameaux Gratuit (sauf buffet)

Début : 2024-02-03T17:30:00+01:00 – 2024-02-03T22:30:00+01:00

17h30 – Table ronde animée par le CSME (Collectif Semaine de la Mémoire de l’Esclavage de SQY)

19h – Spectacle « Ce qu’il faut dire » de Léonora Miano

Création par La Cie Empreinte(s) ; Mise en scène Catherine Vrignaud Cohen ; Avec Karine Pédurand, comédienne et Triinu, musicienne ; Collaboration artistique Huma Rosentalski

20h30 – Buffet Delyss Karaïb & Les Amis de l’Estaminet

Loin des formules et pensées toutes faites, Ce qu’il faut dire vient bousculer les mots et les récits forgés par une Europe conquérante, détisser le langage de la colonisation et du capitalisme, pour retrouver le fil de l’humain − son désir de spiritualité et de beauté.

Karine Pédurand fait entendre la parole de la romancière Léonora Miano, une parole qui se veut « un chant, une célébration » pour sortir de la victimisation et réclamer haut et fort un droit à exister, dans le passé, dans le présent et dans l’avenir.

Léonora Miano est une autrice multi-primée : Fémina 2013, Grand prix littéraire d’Afrique noire 2011 et Goncourt des lycéens 2006.

Proposés par les Écritures contemporaines du réseau des médiathèques de SQY, en partenariat avec le CSME-SQY , les Amis de l’Estaminet et la ville de Magny-les-Hameaux.

En présence de la librairie Le Pavé du Canal

À partir de 14 ans – Gratuit (sauf buffet)

Réservation conseillée par mail : csmesqy@gmail.com ou amiestaminet.sec@gmail.com

Renseignements auprès de Mesaac Makpangou au 06 64 55 20 88

