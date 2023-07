BEERMAGEDDON FEST L’Estaminet – Café Culture Magny-les-Hameaux, 27 avril 2024, Magny-les-Hameaux.

BEERMAGEDDON FEST Samedi 27 avril 2024, 12h00 L'Estaminet – Café Culture Tarifs : 15€ prévente / 20€ sur place

Le Beermageddon Fest revient sur la scène de l’Estaminet pour la troisième fois, avec une édition prévue en 2020 et reportée pour fêter les 10 ans du festival ! Pour célébrer cet anniversaire, l’association Battle’S Beer rend hommage à notre beau pays avec une affiche 100% française !

Au programme : Darkenhöld / Bran Barr / Excruciate 666 / SangDragon / Azziard / Moonreich / Ende / Dur Dabla / Osculum Infame.

Comme à chaque édition vous trouverez de quoi vous restaurer au bar et vous désaltérer ! De plus, si tout va bien, il y aura de nouveau le stand d’hypocras de l’année dernière “Merveilles et Arcanes” mais également le sieur Rishnov (fondateur de Battle’S Beer) qui vous fera découvrir ses nouvelles créations houblonnées.

L'Estaminet – Café Culture Avenue De Chevincourt 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28

2024-04-27T12:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:00:00+02:00

