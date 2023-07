OPERA POUR LES NULS L’Estaminet – Café Culture Magny-les-Hameaux Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux

Après une création autour d’Offenbach, Philippe Luez, notre conservateur préféré, se lance dans cette nouvelle aventure : la création d’un spectacle musical sur l’histoire de l’Opéra. Celui-ci sera proposé aux plus jeunes en temps scolaire mais aussi aux plus grands qui auront la joie de le découvrir à nouveau sur scène aux côtés de musiciens talentueux.

Représentation unique ! Notez cette date dans vos agendas car elle ne se représentera pas !!!

