UNE JOURNEE A TAKALEDOUGOU L’Estaminet – Café Culture Magny-les-Hameaux, 20 mars 2024, Magny-les-Hameaux.

Du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste et le travail dans les champs… Une journée à Takaledougou évoque en musique le quotidien d’un village, au sud-ouest du Burkina Faso, en bordure du fleuve Comoé.

L’association de sons collectés sur place, de sonorités traditionnelles mandingues revisitées et d’électro ambient nous immerge dans ce petit village d’Afrique de l’Ouest, où les griots rythment de leur voix petits et grands événements de la vie des habitants.

Les deux artistes puisent notamment dans la richesse de leurs cultures – traditionnelle pour l’un, électronique pour l’autre – pour nous offrir des compositions originales alliant la virtuosité de la kora et la voix rauque et suave d’Amadou Diao aux nappes atmosphériques de Gurvan Loudoux.

De Gurvan Loudoux et Amadou Diao

2024-03-20T10:30:00+01:00 – 2024-03-20T12:00:00+01:00

