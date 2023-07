CARMEN JONES L’Estaminet – Café Culture Magny-les-Hameaux, 27 janvier 2024, Magny-les-Hameaux.

CARMEN JONES Samedi 27 janvier 2024, 20h00 L’Estaminet – Café Culture TARIF : 18€ (auprès des Amis de l’Estaminet)

Synopsis :

Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le sud des Etats-Unis. La belle Carmen est ouvrière dans une usine d’armement. Elle fait tourner les têtes des soldats, provoquant des rivalités jalouses. A la suite d’une violente altercation avec une de ses collègues, elle est conduite devant les autorités. C’est Joe, caporal la base militaire de Jacksonville, qui est chargé de l’accompagner. Le soldat va se laisser séduire par la jeune femme…

Réalisatrice : Aurélie Saada

Date de sortie : 1954 (1981 en France)

Durée : 1h48

Le film sera suivi d’un repas préparé par les Amis de l’Estaminet

L'Estaminet – Café Culture Avenue de Chevincourt, 78114 Magny-les-Hameaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:30:00+01:00

