REVE DE PIERRES Mercredi 6 décembre, 10h00 L’Estaminet – Café Culture Tarif C (à partir de 5€)

Une femme et un homme se mettent au travail. Elle fabrique un palais tout droit sorti de sa kora fait de musique et de chants poétiques. Lui suit le fil du caillou à l’origine de tout commencement, en révèle les matières et bâtit de ses mains. Ensemble, ils tracent des lignes, nouent des tissus, sculptent la matière, la lumière, les mots, les sons.

Au fil du spectacle naît une cabane. Une cabane poétique, lieu de tous les possibles pour s’émerveiller et rêver à un monde plus sensible. Que celui qui n’a jamais rêvé nous jette la première pierre !

Idée originale et composition musicale à la Kora, jeu et chant : Delphine Noly / Mise en scène, écriture et scénographie des sculptures : Anne Marcel / Jeu et manipulation : Xavier Clion / Scénographie de la structure et création lumière : Simon Chapellas / Construction et réalisation de la structure : Frank Oettgen et Chloé Bucas

La Compagnie La Tortue est accueillie à la Maison de l’environnement en résidence de création pour le 3ème volet de ce triptyque, “Rêve de fer”, qui sera présenté au cours de la saison prochaine.

2023-12-06T10:00:00+01:00 – 2023-12-06T11:30:00+01:00

