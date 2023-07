FESTIVAL FOUD’ROCK L’Estaminet – Café Culture Magny-les-Hameaux, 18 novembre 2023, Magny-les-Hameaux.

FESTIVAL FOUD’ROCK Samedi 18 novembre, 18h00 L’Estaminet – Café Culture Tarif au profit de l’association : prévente 20€ / sur place 22€ / -14 ans gratuit

Le festival Foud’Rock revient le 18 novembre prochain, à l’Estaminet. La soirée commencera avec le groupe vainqueur du Tremplin Foud’Rock du 29 septembre. Ensuite ça va bombarder avec : BAD SITUATION, duo totalement explosif qui nous propose un Rock musclé, addictif et immédiat, suivi du Rock sauvage de STORM ORCHESTRA, mêlant riffs explosifs et désir animal et de MERZHIN, le plus breton des groupes de rock folk ! Merzhin est de retour avec un 8ème album studio, de nouveau sans concession, d’une densité rare et ravageuse.

Ça promet d’être une belle édition !!!

L'Estaminet – Café Culture Avenue De Chevincourt 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet https://www.helloasso.com/associations/association-foud-rock/evenements/foudrock-festival-2023

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00

Rock Concert