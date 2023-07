YANARA ET ASHE CUBANO L’Estaminet – Café Culture Magny-les-Hameaux Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines YANARA ET ASHE CUBANO L’Estaminet – Café Culture Magny-les-Hameaux, 20 octobre 2023, Magny-les-Hameaux. YANARA ET ASHE CUBANO Vendredi 20 octobre, 20h30 L’Estaminet – Café Culture Tarif B (à partir de 5€) Retrouvez votre soirée salsa avec Yanara & Ashe Cubano ! Une belle synergie de talents issus des musiques latines, rassemblés pour vous offrir le meilleur de la musique cubaine, sous la direction de la chanteuse Yanara Collazo fraîchement débarquée de La Havane ! Venez découvrir un répertoire de musiques dansantes, du Son Cubano au Boléro en passant par la Rumba. Concert précédé d’un cours d’initiation à la salsa de 20h30 à 21h30

Soirée organisée en partenariat avec la MJC Mérantaise

Tapas proposées sur place par les Amis de l’Estaminet L’Estaminet – Café Culture Avenue De Chevincourt 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3302 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T22:00:00+02:00 Salsa Musique Détails Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux, Yvelines Autres Lieu L'Estaminet - Café Culture Adresse Avenue De Chevincourt 78114 Magny-les-hameaux Ville Magny-les-Hameaux Departement Yvelines Lieu Ville L'Estaminet - Café Culture Magny-les-Hameaux

L'Estaminet - Café Culture Magny-les-Hameaux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/magny-les-hameaux/