MOTS ET NOTES BLEUS Samedi 7 octobre, 19h00 L’Estaminet – Café Culture Entrée gratuite

1835. Gus, un jeune zoologiste, est envoyé par le musée d’histoire naturelle de Lille pour étudier la faune du nord de l’Europe. Lors d’une traversée, il assiste au massacre d’une colonie de grands pingouins et sauve l’un d’eux. Il le ramène chez lui aux Orcades et le nomme Prosp. Sans le savoir, Gus vient de récupérer le dernier spécimen sur terre de l’oiseau. Une relation bouleversante s’instaure entre l’homme et l’animal. La curiosité du chercheur et la méfiance du pingouin vont bientôt se muer en un attachement profond et réciproque.

Avec : Frédérique Bruyas, lectrice publique / Anne Le Pape, violon / Johanne Mathaly, violoncelle

Lecture musicale proposée par les Écritures contemporaines du Réseau des médiathèques de SQY, en partenariat avec la médiathèque Jacques Brel, les Amis de l’Estaminet et la ville de Magny-les-Hameaux

L'Estaminet – Café Culture Avenue De Chevincourt 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France

2023-10-07T19:00:00+02:00 – 2023-10-07T21:00:00+02:00

