CINÉ SENIORS – ROSE L’Estaminet – Café Culture Magny-les-Hameaux, 5 octobre 2023, Magny-les-Hameaux.

CINÉ SENIORS – ROSE Jeudi 5 octobre, 14h30 L’Estaminet – Café Culture TARIF : 3,50€

Synopsis :

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari le plus aimé. Lorsque son chagrin fait place à un puissant élan de vie qui lui fait prendre conscience qu’elle peut encore se redéfinir en tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé.

Réalisatrice : Aurélie Saada

Date de sortie : 2021

Durée : 1h42

Le film sera suivi d’un goûter participatif et d’une discussion.

L'Estaminet – Café Culture Avenue de Chevincourt, 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T14:30:00+02:00 – 2023-10-05T16:30:00+02:00

Cinéma Projection