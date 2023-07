MAIS T’AS QUEL AGE L’Estaminet – Café Culture Magny-les-Hameaux Catégories d’Évènement: Magny-les-Hameaux

Yvelines MAIS T’AS QUEL AGE L’Estaminet – Café Culture Magny-les-Hameaux, 3 octobre 2023, Magny-les-Hameaux. MAIS T’AS QUEL AGE Mardi 3 octobre, 20h30 L’Estaminet – Café Culture Tarif B (à partir de 5€) Le spectacle qui parle à toutes les générations ! Aujourd’hui, les jeunes ont trop le seum, les autres ne comprennent pas ce mot. Les premiers adorent Snapchat, les seconds tentent fièrement d’utiliser WhatsApp.

Jeune ou vieux… tout est relatif. Une chose est sûre, vous appartenez à une génération ! Vos petites habitudes vous ont dénoncés. Et elles sont drôles ces petites manies.

Au travail ou en famille, quand les générations se rencontrent, les situations deviennent cocasses. Attention, risque élevé de se reconnaître et d’y croiser ses parents ou ses enfants ! Vous êtes prévenus. Prix du Meilleur espoir OFF – Avignon 2021 Mise en scène : Yannick Bourdelle

De et avec : Marion Pouvreau Spectacle organisé dans le cadre de la Semaine bleue, avec le soutien des Résidences Yvelines Essonne L'Estaminet – Café Culture Avenue De Chevincourt 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet

2023-10-03T20:30:00+02:00 – 2023-10-03T22:00:00+02:00

2023-10-03T20:30:00+02:00 – 2023-10-03T22:00:00+02:00 Humour Seule en scène

