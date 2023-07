TREMPLIN FOUD’ROCK L’Estaminet – Café Culture Magny-les-Hameaux, 29 septembre 2023, Magny-les-Hameaux.

TREMPLIN FOUD’ROCK Vendredi 29 septembre, 18h00 L’Estaminet – Café Culture Tarif au profit de l’association : plein tarif 5€ / -14 ans gratuit

En 2023, Foud’Rock donne sa chance aux groupes locaux (Yvelines et Essonne, autour de Saint-Quentin en Yvelines) et leur propose de participer à un tremplin. Les 5 groupes sélectionnés proposeront leur meilleur set Rock / Metal / Punk de 25 à 30 minutes qui sera soumis à la fois à l’applaudimètre et au vote du jury de Foud’Rock. Le gagnant fera l’ouverture du festival !

L’Estaminet – Café Culture Avenue De Chevincourt 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/estaminet [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-foud-rock/evenements/foudrock-tremplin-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T18:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:00:00+02:00

Rock Tremplin