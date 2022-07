L’ESSOR DES VIGNOBLES EN EUROPE TOUT AU LONG DES CHEMINS DE COMPOSTELLE – MERCREDIS DE L’ÉTÉ À SAINT JACQUES

L’ESSOR DES VIGNOBLES EN EUROPE TOUT AU LONG DES CHEMINS DE COMPOSTELLE – MERCREDIS DE L’ÉTÉ À SAINT JACQUES, 27 juillet 2022, . L’ESSOR DES VIGNOBLES EN EUROPE TOUT AU LONG DES CHEMINS DE COMPOSTELLE – MERCREDIS DE L’ÉTÉ À SAINT JACQUES



2022-07-27 18:00:00 – 2022-07-27 19:00:00 Au programme de ce mercredi, Jean-Paul AMIC, Journaliste, écrivain, grand voyageur, Jacquet et œnophile, vous invite à découvrir l’essor des vignobles en Europe, tout au long des Chemins de St Jacques de Compostelle.

La conférence sera suivie d’une dégustation.

Entrée gratuite. Au programme de ce mercredi, Jean-Paul AMIC, Journaliste, écrivain, grand voyageur, Jacquet et œnophile, vous invite à découvrir l’essor des vignobles en Europe, tout au long des Chemins de St Jacques de Compostelle.

La conférence sera suivie d’une dégustation.

Entrée gratuite. Au programme de ce mercredi, Jean-Paul AMIC, Journaliste, écrivain, grand voyageur, Jacquet et œnophile, vous invite à découvrir l’essor des vignobles en Europe, tout au long des Chemins de St Jacques de Compostelle.

La conférence sera suivie d’une dégustation.

Entrée gratuite. dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville