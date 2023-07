EXPOSITION : ART AU VILLAGE Lesseux, 8 juillet 2023, Lesseux.

Lesseux,Vosges

Le village de Lesseux accueille cet été l’exposition de peinture, gravure, photos des membres des ateliers de l’Espace des Arts Plastiques Cepagrap. Pour cette exposition en extérieur, le village et ses trésors cachés, a été la source d’inspiration de ces artistes.. Tout public

Vendredi 2023-07-08 fin : 2023-09-02 . 0 EUR.

Lesseux 88490 Vosges Grand Est



This summer, the village of Lesseux welcomes an exhibition of paintings, engravings and photos by members of the Cepagrap Plastic Arts Centre. For this outdoor exhibition, the village and its hidden treasures were the artists’ source of inspiration.

Este verano, el pueblo de Lesseux acoge una exposición de pinturas, grabados y fotografías de los miembros del Centro de Artes Plásticas Cepagrap. Para esta exposición al aire libre, el pueblo y sus tesoros escondidos fueron la fuente de inspiración de los artistas.

Das Dorf Lesseux beherbergt diesen Sommer die Ausstellung von Malerei, Gravur und Fotos der Mitglieder der Workshops des Kunstraums Cepagrap. Für diese Ausstellung im Freien war das Dorf mit seinen verborgenen Schätzen die Inspirationsquelle der Künstler.

