L’ESSENTIEL DE PARIS TOOTBUS PARIS Paris, dimanche 31 mars 2024.

TOOTBUS – PARIS :L’ESSENTIEL DE PARIS Votre billet est à utiliser dans les 6 mois suivant sa date d’achat. Une fois votre bon échangé auprès de nos chauffeurs, vous pourrez monter et descendre du bus de façon illimitée et selon l’option de durée choisie (24 ou 48h).Découvrez Paris dans une expérience totale en combinant circuit en bus hop-on hop-off Tootbus et une croisière Bateaux Parisiens sur la Seine.- Explorez Paris à votre rythme. – Découvrez les sites emblématiques de la ville, depuis la terre et depuis la rivière. – Des vues imprenables et des photos inoubliables- Un confort incomparable en plein air – Des informations clés à propos de Paris avec nos audioguidesNotre parcours Must See Paris vous permet de voir tous les grands monuments et attractions de Paris par voie terrestre et maritime, tout en vous offrant la possibilité de monter et descendre à n’importe quel arrêt pour en découvrir davantage. Nos bus écologiques à toit ouvert vous feront visiter la ville en suivant le trajet le plus paisible qui soit. Vibrez au rythme de la ville, admirez les incroyables édifices parisiens et profitez d’une vue imprenable à 4 mètres de hauteur. Nous vous ferons découvrir : l’Opéra, le Musée du Louvre, la cathédrale Notre-Dame, la Sainte-Chapelle, le Musée d’Orsay, la Concorde, les Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, les Invalides, le Grand Palais et bien d’autres ! Complétez votre visite de Paris avec une croisière Bateaux Parisiens sur la Seine incluse dans votre billet. Le quai d’embarquement est situé au pied de la tour Eiffel, côté fleuve, tout près de l’arrêt n°14. Descendez du bus et embarquez pour une croisière apaisante lors de laquelle vous découvrirez Paris et ses monuments sous un autre jour. Profitez de l’atmosphère magique du fleuve tout en admirant les berges classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, les 37 ponts de la Seine, tels que le Pont de Bir-Hakeim, le Pont Alexandre III, le Pont Neuf, le Pont de Sully et bien d’autres ! Ce billet est disponible pour une durée d’1 ou 2 jours consécutifs. Sélectionnez l’option qui vous convient le mieux et choisissez les sites que vous souhaitez découvrir. Si vous n’êtes à Paris que pour une journée, concentrez-vous sur les sites emblématiques mentionnés ci-dessus. Un séjour de deux jours, vous permettra, en revanche, de plonger plus profondément au coeur de la ville, de profiter d’une promenade tranquille au Jardin des Tuileries ou de découvrir certains des quartiers les plus charmants de Paris. Faites escale dans l’un des cafés bohèmes de Saint-Germain, immuable lieu de rencontre des artistes et des écrivains, arpentez les rues étroites et animées du Quartier latin ou laissez-vous tenter par les boutiques de créateurs de mode les plus branchées de Paris, dans le quartier du Marais.Téléchargez l’application Tootbus pour trouver facilement votre chemin, localiser les arrêts, suivre les bus en temps réel et profiter de nos visites guidées, pensées pour vous accompagner dans votre découverte de la ville à pied et à votre rythme.

Tarif : 34.00 – 67.00 euros.

Début : 2024-04-01 à 00:00

TOOTBUS PARIS 11 RUE AUBER 75009 Paris 75