le samedi 20 novembre à 16:00

* **François-Guillaume Lorrain** : Ces autres lieux qui ont fait la France _(Fayard)_ * **Claude Quétel** : Il était une fois la France _(Buchet Chastel)_ * **Dominique Garcia** : Les gaulois à l’oeil nu _(CNRS Editions)_ Débat animé par **Benoit Plantier** Grands débats Auditorium de l’Université Ouverte de Versailles 6 Imp. des Gendarmes, 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

