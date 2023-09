Escape Game à l’abbaye de Lessay Lessay, 25 octobre 2023, Lessay.

Lessay,Manche

Vous êtes de jeunes moines novices. Vous souhaitez intégrer la communauté bénédictine de l’abbaye royale de Lessay. Pour cela, le Père Abbé a décidé de vous mettre à l’épreuve. Vous devrez résoudre en moins de 60 minutes de nombreuses énigmes. A partir de 12 ans. Réservation obligatoire sur notre site dans la rubrique Agenda.

Lieu de RDV indiqué à la réservation..

2023-10-25 18:00:00 fin : 2023-10-25 19:30:00. .

Lessay 50430 Manche Normandie



You are young novice monks. You wish to join the Benedictine community of the Royal Abbey of Lessay. For this, the Abbot has decided to put you to the test. You will have to solve many riddles in less than 60 minutes. From 12 years old. Reservation required on our website in the Agenda section.

Meeting point indicated at the reservation.

Sois jóvenes monjes novicios. Deseáis entrar en la comunidad benedictina de la Real Abadía de Lessay. Para ello, el Abad ha decidido poneros a prueba. Tendréis que resolver una serie de acertijos en menos de 60 minutos. A partir de 12 años. Reserva obligatoria en nuestra página web en la sección Agenda.

Punto de encuentro indicado al hacer la reserva.

Sie sind junge Mönchsnovizen. Sie möchten in die Benediktinergemeinschaft der königlichen Abtei von Lessay aufgenommen werden. Der Abt hat beschlossen, Sie auf die Probe zu stellen. Sie müssen in weniger als 60 Minuten zahlreiche Rätsel lösen. Ab 12 Jahren. Reservierung auf unserer Website unter der Rubrik Agenda erforderlich.

Der Treffpunkt wird bei der Buchung angegeben.

Mise à jour le 2023-09-25 par Côte Ouest Centre Manche