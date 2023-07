Visite surprenante de l’abbaye de Lessay Lessay, 17 août 2023, Lessay.

Lessay,Manche

Vous pensez tout connaître de l’abbaye de Lessay …mais en êtes-vous sûr ? La Maison des Loisirs et de la Découverte vous invite à vivre une expérience immersive dans ce monument de près de 1000 ans d’histoire. Prenez le temps de le découvrir autrement en investiguant les lieux. A partir de 10 ans. Public familial. Lieu de rendez-vous indiqué à la réservation. Réservation obligatoire en ligne : www.tourisme-cocm.fr.

2023-08-17 18:00:00 fin : 2023-08-17 20:00:00.

Lessay 50430 Manche Normandie



You think you know everything about Lessay Abbey? but are you sure? The Maison des Loisirs et de la Découverte invites you to enjoy an immersive experience in this monument with almost 1000 years of history. Take the time to discover it in a different way by investigating the site. Ages 10 and up. Family audience. Meeting point indicated when booking. Online booking required: www.tourisme-cocm.fr

Cree saberlo todo sobre la Abadía de Lessay? pero ¿está seguro? La Maison des Loisirs et de la Découverte le invita a disfrutar de una experiencia inmersiva en este monumento con casi 1.000 años de historia. Tómese su tiempo para descubrirlo de una manera diferente investigando el lugar. A partir de 10 años. Para familias. Punto de encuentro indicado al efectuar la reserva. Reserva obligatoria en línea: www.tourisme-cocm.fr

Sie glauben, alles über die Abtei von Lessay zu wissen, aber sind Sie sich dessen sicher? Das Maison des Loisirs et de la Découverte (Haus der Freizeit und Entdeckung) lädt Sie zu einer immersiven Erfahrung in diesem Monument mit seiner fast 1000-jährigen Geschichte ein. Nehmen Sie sich die Zeit, es auf andere Weise zu entdecken, indem Sie die Räumlichkeiten untersuchen. Ab 10 Jahren. Publikum für Familien. Treffpunkt wird bei der Buchung angegeben. Online-Reservierung erforderlich: www.tourisme-cocm.fr

