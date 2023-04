Visite guidée de l’abbaye de Lessay Abbaye de Lessay, 16 août 2023, Lessay.

Visite guidée de l’église abbatiale de Lessay avec accès aux parties privées (cloître et jardin). Durée : 1h30 environ. Réservation obligatoire en ligne : www.tourisme-cocm.fr, rubrique « Agenda »..

2023-08-16 à 15:30:00 ; fin : 2023-08-16 . .

Abbaye de Lessay Rue Paul Jeanson

Lessay 50430 Manche Normandie



Guided tour of the abbey church of Lessay with access to the private parts (cloister and garden). Duration: about 1h30. Reservation required on line : www.tourisme-cocm.fr, heading « Agenda ».

Visita guiada de la iglesia abacial de Lessay con acceso a las partes privadas (claustro y jardín). Duración: 1h30 aproximadamente. Reserva obligatoria en línea: www.tourisme-cocm.fr, sección « Agenda ».

Geführte Besichtigung der Abteikirche von Lessay mit Zugang zu den privaten Bereichen (Kreuzgang und Garten). Dauer: ca. 1,5 Stunden. Online-Reservierung erforderlich: www.tourisme-cocm.fr, Rubrik « Agenda ».

