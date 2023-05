Visite guidée de la réserve naturelle nationale de Mathon à Lessay, 27 juillet 2023, Lessay.

Lessay,Manche

Venez découvrir ce joyau botanique européen (faune, flore) et sa gestion par un petit troupeau de bovins Highland, avec la conservatrice de la réserve..

2023-07-27 à 15:00:00 ; fin : 2023-07-27 17:00:00. .

Lessay 50430 Manche Normandie



Come and discover this European botanical jewel (fauna, flora) and its management by a small herd of Highland cattle, with the reserve’s curator.

Venga a descubrir esta joya botánica europea (fauna, flora) y su gestión por un pequeño rebaño de ganado de las Highlands, con el conservador de la reserva.

Entdecken Sie dieses botanische Juwel Europas (Fauna, Flora) und seine Bewirtschaftung durch eine kleine Herde von Highland-Rindern, zusammen mit der Konservatorin des Reservats.

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche