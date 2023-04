Foire Sainte-Opportune Champ de foire, 7 mai 2023, Lessay.

La petite foire de printemps fait son grand retour à Lessay après 3 ans d’absence des suites du Covid. Cette année, elle fait peau neuve et grande nouveauté, elle s’appelle désormais Sainte-Opportune (anciennement Saint-Thomas).

Cette jolie foire accueille environ 400 exposants et 15 000 visiteurs, elle se déroule sur une journée.

Entrée gratuite et parkings à proximité

Vous trouverez sur place : Une grande allée de déballage, la fête foraine, de la restauration (tentes, rôtisseurs et grilleurs), des buvettes, de l’exposition (matériel agricole, industrie, véhicules, habitat), un vide-greniers, une brocante de petit matériel agricole et motoculture, la Tente des Producteurs normands et des auteurs normands..

2023-05-07 à 13:00:00 ; fin : 2023-05-07 13:00:00. .

Champ de foire

Lessay 50430 Manche Normandie



The small spring fair is back in Lessay after 3 years of absence due to the Covid. This year, it has a new look and a big novelty, it is now called Sainte-Opportune (formerly Saint-Thomas).

This beautiful fair welcomes about 400 exhibitors and 15 000 visitors, it takes place over one day.

Free entrance and parking nearby

You will find on the spot: a large unpacking alley, the fairground, catering (tents, roasters and grills), refreshment stands, exhibitions (agricultural equipment, industry, vehicles, housing), a garage sale, a flea market of small agricultural and motorcycle equipment, the Norman Producers’ Tent and Norman authors.

La pequeña feria de primavera vuelve a Lessay tras 3 años de ausencia debido al Covid. Este año tiene un nuevo aspecto y una gran novedad, ahora se llama Sainte-Opportune (antes Saint-Thomas).

Esta hermosa feria acoge a unos 400 expositores y 15.000 visitantes, y se desarrolla a lo largo de un día.

Entrada gratuita y aparcamiento en las inmediaciones

Encontrará in situ: un gran callejón de desembalaje, el recinto ferial, restauración (carpas, asadores y parrillas), puestos de refrescos, exposiciones (material agrícola, industria, vehículos, vivienda), una venta de garaje, un mercadillo de pequeño material agrícola y de motocicletas, la Carpa de los Productores Normandos y autores normandos.

Der kleine Frühlingsmarkt kehrt nach drei Jahren Abwesenheit wegen des Covid nach Lessay zurück. Dieses Jahr hat sie ein neues Gesicht und heißt nun Sainte-Opportune (früher Saint-Thomas).

Diese hübsche Messe wird von etwa 400 Ausstellern und 15 000 Besuchern besucht und findet an einem Tag statt.

Freier Eintritt und Parkplätze in der Nähe

Vor Ort finden Sie: Eine große Auspackgasse, den Jahrmarkt, Essen und Trinken (Zelte, Rotisserie und Grill), Erfrischungsstände, Ausstellungen (landwirtschaftliche Geräte, Industrie, Fahrzeuge, Wohnen), einen Flohmarkt, einen Trödelmarkt für kleine landwirtschaftliche Geräte und Motorräder, das Zelt der normannischen Produzenten und normannische Autoren.

Mise à jour le 2023-04-11 par Côte Ouest Centre Manche