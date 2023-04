Club dentelle 14 bis rue de Gaslonde, 24 avril 2023, Lessay.

Rendez-vous lundi 24 avril de 15h30 à 17h30 dans votre médiathèque pour découvrir ou redécouvrir la dentelle aux fuseaux.

Laurence Carpentier, passionnée depuis de nombreuses années, vous expliquera les techniques à connaître ou vous aiguillera selon vos connaissances..

2023-04-24 à 15:30:00 ; fin : 2023-04-24 17:30:00. .

14 bis rue de Gaslonde

Lessay 50430 Manche Normandie



Meet us on Monday April 24th from 3:30 to 5:30 pm in your media library to discover or rediscover bobbin lace.

Laurence Carpentier, passionate for many years, will explain you the techniques to know or will direct you according to your knowledge.

Reúnase con nosotros el lunes 24 de abril de 15.30 a 17.30 horas en su mediateca para descubrir o redescubrir el encaje de bolillos.

Laurence Carpentier, apasionada del encaje desde hace muchos años, le explicará las técnicas que debe conocer o le guiará en función de sus conocimientos.

Treffen Sie sich am Montag, den 24. April von 15:30 bis 17:30 Uhr in Ihrer Mediathek, um die Klöppelspitze zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Laurence Carpentier, seit vielen Jahren begeisterte Klöpplerin, wird Ihnen die Techniken erklären, die Sie kennen müssen, oder Sie je nach Ihren Kenntnissen beraten.

