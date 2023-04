Arbre à palabres : spécial BD 14 bis rue de Gaslonde, 14 avril 2023, Lessay.

L’arbre à palabres fait son retour à la médiathèque le vendredi 14 avril à 15h. A l’occasion de l’exposition New Cherbourg Stories, nous vous proposons un rendez-vous spécial BD.

Au programme : discussions, découverte de nos rayons BD, et gourmandises.

2023-04-14 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-14 16:30:00. .

14 bis rue de Gaslonde

Lessay 50430 Manche Normandie



The « arbre à palabres » is back at the media library on Friday April 14th at 3pm. On the occasion of the exhibition New Cherbourg Stories, we propose you a special meeting for comics.

On the program: discussions, discovery of our comics shelves, and treats

El « arbre à palabres » vuelve a la mediateca el viernes 14 de abril a las 15.00 horas. Con motivo de la exposición New Cherbourg Stories, le proponemos un encuentro especial para cómicos.

En el programa: debates, descubrimiento de nuestras estanterías de cómics y delicias

Der Palaverbaum kehrt am Freitag, den 14. April um 15 Uhr in die Mediathek zurück. Anlässlich der Ausstellung New Cherbourg Stories bieten wir Ihnen einen speziellen Termin für Comics an.

Auf dem Programm stehen Diskussionen, die Entdeckung unserer Comic-Abteilungen und Leckereien

Mise à jour le 2023-04-06 par Côte Ouest Centre Manche