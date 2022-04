Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – The Sixteen Abbaye de Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Manche

Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – The Sixteen Abbaye de Lessay, 12 août 2022 21:00, Lessay. Vendredi 12 août, 21h00 Sur place Entrée payante – De 5 à 40€ http://www.heuresmusicalesdelessay.com The Sixteen – Chants à la Vierge / Misere d’Allegri – Concert 21h The Sixteen Queen of Heaven

Programme baroque et contemporain de chants dédiés à la Vierge Eamonn Dougan, direction

18 chanteurs La figure de Marie, évoquée lors des deux premiers concerts, trouve son accomplissement dans la forme la plus pure de l’expression musicale, le choeur a cappella.

A noter que nous entendrons le fameux Miserere d’Allegri qui causa un choc mémorable au très jeune Mozart, choc qui ne cessera de se renouveler jusqu’aux compositeurs d’aujourd’hui. C’est par cet émerveillement continu que nous souhaitons clore cette édition. 1h40 avec entracte Abbaye de Lessay 50430 Lessay 50430 Lessay Lessay Manche vendredi 12 août – 21h00 à 23h00

Détails Heure : 21:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Lessay, Manche Autres Lieu Abbaye de Lessay Adresse 50430 Lessay Ville Lessay Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Abbaye de Lessay Lessay Departement Manche

Abbaye de Lessay Lessay Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lessay/

Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – The Sixteen Abbaye de Lessay 2022-08-12 was last modified: by Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – The Sixteen Abbaye de Lessay Abbaye de Lessay 12 août 2022 21:00 Abbaye de Lessay Lessay Lessay

Lessay Manche