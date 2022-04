Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – Secession Orchestra – Clément Mao-Takacs Abbaye de Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Manche

Les Heures Musicales de l'Abbaye de Lessay – Secession Orchestra – Clément Mao-Takacs
Abbaye de Lessay, 26 juillet 2022 21:00, Lessay

Entrée payante – Taif de 5 à 40 €

Seccesion Orchestra – Musiques italiennes des XIX et XXé siècles – Concert 21h

Secession Orchestra
Violence et passion

Musiques italiennes des XIXè et XXè siècles Irina de Baghy, mezzo-soprano

Faustine de Monès, soprano

Clément Mao-Takacs, direction

33 musiciens Drames joyeux, madrigaux de la guerre et de l’amour, l’Italie

est la terre des extrêmes. De ses chants populaires jusqu’à ses

plus grands airs d’opéra, la musique en restitue tous les excès.

Charge aux compositeurs véristes du XIXè siècle d’en écrire

l’histoire, ouvrant ainsi une voie royale aux cinéastes réalistes.

Cette soirée nous en offre une sublime synthèse !

1h45 avec entracte

Abbaye de Lessay
50430 Lessay

mardi 26 juillet – 21h00 à 23h00

