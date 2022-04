Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – Orchestre Régional de Normandie – Ensemble De Caelis – Léo Warynski – Laurence Brisset Abbaye de Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Manche

Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – Orchestre Régional de Normandie – Ensemble De Caelis – Léo Warynski – Laurence Brisset Abbaye de Lessay, 22 juillet 2022 21:00, Lessay. Vendredi 22 juillet, 21h00 Sur place Entrée payante. Tarif de 5 à 40 € http://www.heuresmusicalesdelessay.com ORN – Ensemble De Caelis – Le Miroir de Jésus – A. Caplet – Concert 21h Orchestre Régional de Normandie /

Ensemble vocal De Caelis Le Miroir de Jésus

A. Caplet (1878-1925) Albane Carrère, mezzo-soprano

Léo Warynski, chef d’orchestre Laurence Brisset, direction artistique de l’Ensemble vocal

12 musiciens et chanteurs Rare est le mot qui caractérise le mieux André Caplet, et cette

oeuvre l’illustre pleinement. Lui qui fût le miroir si fidèle de

son cher Debussy, il écrit avec cette partition, une confession

des plus bouleversantes du début du XXè siècle.

Cordes vocales et cordes instrumentales s’unissent pour

révéler les mille reflets d’une personnalité sans pareil. 1h sans entracte Abbaye de Lessay 50430 Lessay 50430 Lessay Lessay Manche vendredi 22 juillet – 21h00 à 23h00

