Les Heures Musicales de l'Abbaye de Lessay – Les Paladins – Jérôme Corréas – Karine Deshayes
Abbaye de Lessay
Lessay

Manche

Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – Les Paladins – Jérôme Corréas – Karine Deshayes Abbaye de Lessay, 9 août 2022 21:00, Lessay. Mardi 9 août, 21h00 Sur place Entrée payante – De 5 à 40 € http://www.heuresmusicalesdelessay.com Les Paladins – Karine Deshayes – WA Mozart – Concert 21h Les Paladins Exsultate Jubilate

W.A. Mozart (1756-1791) Karine Deshayes, mezzo-soprano

Jérôme Correas, direction

21 musiciens La musique de Mozart est jubilation. Chez lui, jeunesse et maturité se confondent à tout âge, les premières pages contiennent les dernières. Et c’est bien grâce à cette jubilation contagieuse que l’enthousiasme et la virtuosité de Karine Deshayes pourront nous faire sentir en retour tout l’amour que Mozart portait à ses interprètes. 1h30 avec entracte Abbaye de Lessay 50430 Lessay 50430 Lessay Lessay Manche mardi 9 août – 21h00 à 23h00

mardi 9 août – 21h00 à 23h00

