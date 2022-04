Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – Le Poème Harmonique – Vincent Dumestre – Eva Zaïcik Abbaye de Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – Le Poème Harmonique – Vincent Dumestre – Eva Zaïcik Abbaye de Lessay, 2 août 2022 21:00, Lessay. Mardi 2 août, 21h00 Sur place Entrée payante – De 5 à 40 € http://www.heuresmusicalesdelessay.com Le Poème Harmonique – Nisi Dominus – A. Vivaldi – Concert 21h Le Poème Harmonique Nisi Dominus

A. Vivaldi (1678-1741) Eva Zaïcik, soprano

Vincent Dumestre, direction

18 musiciens Venise est le rendez-vous immanquable des stars à l’époque baroque. Tout est fait sur mesure pour faire briller les arts, la musique, la peinture et l’architecture.

Eva Zaïcik, star d’aujourd’hui, entourée par Vincent Dumestre et les prestigieux musiciens du Poème Harmonique feront revenir, par le pouvoir de cette musique irrésistible, les clameurs de la Piazza San Marco à l’Abbaye de Lessay. 1h30 avec entracte Abbaye de Lessay 50430 Lessay 50430 Lessay Lessay Manche mardi 2 août – 21h00 à 23h00

