Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – La Tempête – Simon Pierre Bestion Abbaye de Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Manche

Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – La Tempête – Simon Pierre Bestion Abbaye de Lessay, 19 juillet 2022 21:00, Lessay. Mardi 19 juillet, 21h00 Sur place Entrée payante, Tarif de 5 à 40 € http://www.heuresmusicalesdelessay.com La Tempête – Stabat Mater – A. Dvořák & D. Scarlatti – Concert 21h La Tempête Stabat Mater

A. Dvořák (1841-1904) & D. Scarlatti (1685-1757) Simon-Pierre Bestion, conception, arrangements et direction

40 musiciens et chanteurs, 4 solistes Se tenir debout face à la douleur, c’est le message intemporel

d’une mère perdant son enfant. Comme une ultime forme de

résistance à l’inconcevable, Scarlatti et Dvořák s’en emparent.

Et, le temps d’une soirée, leurs musiques s’entremêlent dans

une émotion qui les unit. 1h55 avec entracte Abbaye de Lessay 50430 Lessay 50430 Lessay Lessay Manche mardi 19 juillet – 21h00 à 23h00

Détails Heure : 21:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Lessay, Manche Autres Lieu Abbaye de Lessay Adresse 50430 Lessay Ville Lessay Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Abbaye de Lessay Lessay Departement Manche

Abbaye de Lessay Lessay Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lessay/

Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – La Tempête – Simon Pierre Bestion Abbaye de Lessay 2022-07-19 was last modified: by Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – La Tempête – Simon Pierre Bestion Abbaye de Lessay Abbaye de Lessay 19 juillet 2022 21:00 Abbaye de Lessay Lessay Lessay

Lessay Manche