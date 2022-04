Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – Ensemble Amarillis – Héloïse Gaillard – Patricia Petibon Abbaye de Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Manche

Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – Ensemble Amarillis – Héloïse Gaillard – Patricia Petibon Abbaye de Lessay, 5 août 2022 21:00, Lessay. Vendredi 5 août, 21h00 Sur place Entrée payante – De 5 à 40€ http://www.heuresmusicalesdelessay.com Amarillis – Patricia Petibon – Musiques Françaises des XVII et XVIIIe siècles – Concert 21h Amarillis Flammes de Magiciennes

Musiques françaises des XVIIè et XVIIIè siècles Patricia Petibon, soprano

Héloïse Gaillard, direction artistique

17 musiciens Il y a une belle expression de nos amis transalpins, intraduisible au pays de la rationalité et qui pourtant définit si bien la musique baroque française : la furia francese. On devrait plutôt dire musique et théâtre, si indissociables à

cette époque. Une démesure, un débordement que seule une artiste aussi complète que Patricia Petibon peut incarner avec la complicité d’Héloïse Gaillard et de son ensemble Amarillis. 1h30 avec entracte Abbaye de Lessay 50430 Lessay 50430 Lessay Lessay Manche vendredi 5 août – 21h00 à 23h00

