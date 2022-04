Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay – Benjamin Alard Abbaye de Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Benjamin Alard – Variations Goldberg – JS Bach – Concert

Benjamin Alard Variations Goldberg

J.S. Bach (1685-1750) Benjamin Alard, clavecin Au centre de cette saison, Bach, Bach l’européen, Bach le catalyseur.

Celui qui en une trentaine de variations résume tout ce qui s’écrit musicalement de plus haut autour de lui.

Des transformations plutôt que des variations, si bien que le thème que l'on retrouve à la fin semble être écrit par Bach lui-même. Par son imagination sans limite, il nous invite à faire l'expérience sonore de la pensée. 1h25 sans entracte

Abbaye de Lessay
50430 Lessay

vendredi 29 juillet – 21h00 à 23h00

