Expositions à la Galerie des Pénitents

2023-05-08 – 2023-05-17

Du 8 au 17 mai : Notre saison commence toujours par une exposition des classes d’art plastique du collège, du primaire un et de la maternelle de Luzech. C’est une façon pour nous d’associer les familles aux évènements organisés à la Chapelle des Pénitents pour qu’elles découvrent, s’approprient le lieu qui fait partie de leur patrimoine. Nous souhaitons créer ainsi un trait d’union entre la population de souche, les néo-lotois et les touristes de passages par le biais de l’art. Le thème de l’expo sera un monde imaginaire dans lequel apparaissent des chats extraordinaires.

Du 19 mai au 4 juin : « la Chine rouge en noir et blanc » avec l’expo du graveur cinéaste chinois Hu Jie accompagnés des films et conférences animés par le spécialiste de la Chine René Viénet. Les soixante-quinze gravures exposées ont été réalisées dans la lignée expressionniste de Kathe Kollwitz, et de Frans Masereel, introduits en Chine par le célèbre écrivain Lu Xun. Elles ont pour sujet les heures les plus noires de la révolution chinoise dont le « Grand-bond-en-avant » et la « Révolution-culturelle ».

Du 10 au 29 juin : « art et textile » avec Catherine Blandin (patchworks en textiles anciens) Marc-Antoine Gallice, spécialiste du kilim, auteur d’un ouvrage sur le sujet et lui-même créateur de patchworks à partir de tissages anciens et Elizabeth Baillon qui mêle habilement textile et autres techniques pour réaliser des tableaux qui évoquent l’univers surréaliste des peintres flamands primitifs.

Du 1er au 20 juillet : « street art » avec Benjamin Rezé, Nô, Sam…

Du 22 juillet au 2 août : « imaginaire et réalité » avec les toiles abstraites de Virginie Segers, les photos de Christophe Briend et les céramiques de Norbert Botella.

Du 4 au 10 août : « matière et harmonie » avec les toiles de Nicole Pfund et les sculptures de Gilles Bonnin. Le travail du sculpteur fait parfaitement écho à celui du peintre dans l’utilisation d’une matière brute, rugueuse, minérale, terrestre, paradoxe assumé pour parler de l’immatériel chant du monde et nous en faire entendre la musique de l’espoir.

Du 12 au 31 août : « le portrait dans la photo » avec Moti Goldman, Penelope Dunns, Etienne Brunet et Pierre Paul Feyt.

Du 2 au 21 septembre : « bouquet final » avec les œuvres des membres de l’association qui prouve qu’on peut promouvoir les artistes et en être un soi-même. Au programme les œuvres de Bianca Gallice, Patrice Brault, Pierre Paul Feyte, Marc-Antoine Gallice et Lesley Powell.

L’Esquisse, association culturelle luzechoise créée en 2021, s’est donné pour mission de contribuer à l’animation de la commune et à la promotion du patrimoine local en organisant pendant la saison estivale (du début mai à la fin septembre) des expositions à thème.

La galerie est installée dans la Chapelle des Pénitents qui se situe dans le quartier médiéval de l’agglomération riche en monuments classés.

