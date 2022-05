L’ESPRIT PALAVASIEN

2022-06-01 – 2022-06-01 9h30-11h30 L’Esprit Palavasien : Découverte des sites incontournables de la ville, mettez-vous dans la peau d’un Palavasien et de ses aventures. À partir de 3 ans – Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant (3-12 ans)

Organisé par l’Office de Tourisme & des Congrès – Le Phare de la Méditerranée Infos et réservations : www.ot-palavaslesflots.com – tourisme@ot-palavaslesflots.com ou 04 67 07 73 34 9h30-11h30 L’Esprit Palavasien : Découverte des sites incontournables de la ville, mettez-vous dans la peau d’un Palavasien et de ses aventures. À partir de 3 ans – Tarif : 5€/adulte et 3€/enfant (3-12 ans)

