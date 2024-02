L’ESPRIT MYSTIQUE DU FOLKLORE BULGARE. Théâtre de la Ville – Abbesses Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 16h00 à 17h30

.Tout public. Jusqu’à 1 ans. payant

Découvrez le Nedyalko Nedyalkov Quartet, l’incontournable quartet du folklore bulgare.

Nedyalko Nedyalkov Quartet

Rencontre de solistes autour des chansons traditionnelles et de la musique instrumentale des sept principales régions folkloriques de Bulgarie. Fondé en 1997, le quartet revendique une musique « émotionnelle » fortement liée à l’esprit et à la spiritualité du pays. Mettant en scène la grande voix bulgare de Stoimenka Nedialkova et l’étonnant joueur de kaval Nedyalko Nedyalkov (ayant tous deux joué avec le maestro Jordi Savall), le groupe allie traditions vocales, folklores et musiques régionales.

AVEC :

Nedyalko Nedyalkov Kaval

Stoimenka Nedyalkova Chant

Pétar Milanov Tambura

Martin Vladimirov Gadulka

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

Contact : https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/musiques/nedyalko-nedyalkov-quartet +33142742277 https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/musiques/nedyalko-nedyalkov-quartet

DR