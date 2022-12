L’esprit français, pour piano et dans le vent – Orchestre de Chambre de Paris Salle Cortot, 21 janvier 2023, Paris.

Le samedi 21 janvier 2023

de 15h00 à 16h30

. payant

Tarifs de 5 à 15 euros

A la découverte de trois pièces pour pianos et vents…

Mieux vaut tard que jamais : on redécouvre à peine l’œuvre de Louise Farrenc, l’une des rares compositrices françaises du xixe siècle. Sa pièce de chambre la plus célébrée, ce Sextuor pour piano et quintette à vent, emploie une formation inusitée en 1854. Elle s’attire les louanges de la critique de l’époque : « Rien ne sent la recherche, la fatigue, l’hésitation, dans ce beau tableau d’une touche à la fois légère et majestueuse. » Quatre-vingts ans plus tard, Poulenc s’aventure à son tour dans l’exercice, avec un opus qui fera date. D’une plus modeste ambition, L’Heure du berger de Jean Françaix aurait été composée pour servir de musique d’ambiance à un restaurant éponyme. D’où sans doute les titres évocateurs de ses trois mouvements : « Les vieux beaux », « Pin-up girls », « Les petits nerveux ».

FARRENC Sextuor en do mineur pour piano et quintette à vent

POULENC Sextuor pour piano et quintette à vent

FRANÇAIX L’Heure du berger, pour piano et quintette à vent

Marina Chamot – Leguay : flûte

Ilyes Boufadden – Adloff : hautbois

Florent Pujuila : clarinette

Fany Maselli : basson

Pierre-Louis Dauenhauer : cor

Romain Descharmes : piano

Salle Cortot 78 Rue Cardinet, 75017 Paris 75017 Paris

Contact : https://www.orchestredechambredeparis.com/concert/lesprit-francais-pour-piano-et-dans-le-vent/ 0970808070 billetterie@ocparis.com https://billetterie.orchestredechambredeparis.com/selection/event/date?productId=10228474446142

Orchestre de chambre de Paris