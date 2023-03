L’odyssée du feutre L’esprit du feutre Dogneville Catégories d’Évènement: Dogneville

L’odyssée du feutre L’esprit du feutre, 1 avril 2023, Dogneville. L’odyssée du feutre 1 et 2 avril L’esprit du feutre L’odyssée du feutre Atelier découverte avec animation autour de la technique ancestrale de feutrage à l’eau et au savon Yasmina BENESSALAH-DREVET vous invite à un voyage extraordinaire, semé d’actions tactiles avec une fibre animale : la laine, qu’elle façonne et entrelace pour créer de multiples combinaisons, riches de textures, de couleurs et de volumes avec une maitrise technique de feutrage à l’eau et au savon.

Transformer et sublimer notre quotidien par le toucher, c’est avec ce sens que nous dialoguons et que nous nous connectons aux autres.

Chaque oeuvre nous plonge dans de nouvelles impressions environnementales. L'esprit du feutre 128 rue ABBE POIROT 88000 DOGNEVILLE Dogneville

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 feutre laine L’esprit du feutre/YBD

