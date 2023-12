Repas de fêtes à l’Esprit du Causse L’Esprit du Causse Concots Catégories d’Évènement: Concots

Début : 2023-12-28 19:00:00

fin : 2023-12-31 Pour les fêtes, l’Esprit du Causse vous a préparé un menu spécial..

Pour les fêtes, l'Esprit du Causse vous a préparé un menu spécial.

Menu : Plateau d’amuse-bouche : – Couteau gratiné

– Mousse reblochon truffée et lard fumé

– Tartelette de fromage frais et gambas *** Capeline de veau confite et foie gras

En tartine, noisettes et champignons, jus noisette *** Saint-Jacques

Lardée dans sa coquille, oignons rouges et champignons, jus de barde *** Lagoustine

En raviole, crème de panais et émulsion carapace *** Filet de bœuf et foie gras

Façon pithiviers, légumes du moment, jus court *** Tomme de Savoie en duo

Affinée et en samossa, roquette, poire et noix *** Chocolat

En sphère, cœur agrumes, tuile Grand Marnier et sablé breton 59 EUR.

L’Esprit du Causse Rue Jules Cubaynes

Concots 46260 Lot Occitanie

