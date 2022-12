L’esprit de Noël Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux Catégories d’évènement: Amathay-Vésigneux

Doubs

L’esprit de Noël Amathay-Vésigneux, 31 décembre 2022, Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux. L’esprit de Noël 8 bis, grande rue Théâtre de l’Enchanteur Amathay-Vésigneux Doubs Théâtre de l’Enchanteur 8 bis, grande rue

2022-12-31 – 2022-12-31

Théâtre de l’Enchanteur 8 bis, grande rue

Amathay-Vésigneux

Doubs Amathay-Vésigneux 35 EUR Venez fêter la nouvelle année dans le monde de Santa Klaus.

Bienvenue dans l’univers de L’Esprit de Noël, la comédie musicale, la nouvelle création de Compote de Prod. L’Enchanteur a la chance d’accueillir ce magnifique spectacle qui fait le tour de la France pendant les Fêtes !

​

Une dangereuse menace plane sur le royaume de Santa Klaus, le monde de Noël. Seule l’élue de la prophétie pourra sauver ce monde du terrible Père Fouettard.

Problème : il s’agit de Stella, 13 ans, désabusée par la magie de Noël.

Saura-t-elle retrouver son âme d’enfant et repousser le Mal ?

​

Embarquez en famille pour ce voyage musical enneigé, au rythme des chants de Noël et de ses personnages hauts en couleur ! La soirée comprendra le spectacle + un verre d’accueil + la nouvelle année ! lenchanteur.billetterie@gmail.com Théâtre de l’Enchanteur 8 bis, grande rue Amathay-Vésigneux

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Amathay-Vésigneux, Doubs Autres Lieu Amathay-Vésigneux Adresse Amathay-Vésigneux Doubs Théâtre de l'Enchanteur 8 bis, grande rue Ville Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux lieuville Théâtre de l'Enchanteur 8 bis, grande rue Amathay-Vésigneux Departement Doubs

Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amathay-vesigneux-amathay-vesigneux/

L’esprit de Noël Amathay-Vésigneux 2022-12-31 was last modified: by L’esprit de Noël Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux 31 décembre 2022 8 bis Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux Doubs Doubs grande rue Théâtre de l'Enchanteur Amathay-Vésigneux Doubs

Amathay-Vésigneux Amathay-Vésigneux Doubs