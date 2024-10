“L’Esprit de l’eau” de Jean-Marie Machado Conservatoire de Nantes Nantes, mercredi 30 avril 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-04-30 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation. Adulte, En famille

Double concerto pour piano, tuba et orchestre symphonique. Avec Jean-Marie Machado (piano), François Thuillier (tuba) et l’Orchestre Symphonique du 3ème Cycle. Marie-Violaine Cadoret : direction. « Dans son concerto “L’Esprit de l’eau”, Jean-Marie Machado nous convie au plaisir des conversations multiples : entre l’eau et les autres éléments – car il y a aussi du feu, de l’air et de la terre dans son écriture généreuse – , entre les nombreuses cultures qui se croisent dans sa musique, entre les instruments, son piano, un lumineux tuba solo et tous les pupitres de l’orchestre conviés à donner de la voix. Une impression de fraîcheur et de profondeur à la fois émane de son écriture faussement spontanée qui sait nous toucher à chaque instant d’une manière nouvelle. » Alain Surrans -Directeur d’Angers Nantes Opéra Exemple fort de la place centrale des pratiques collectives au sein de l’enseignement du Conservatoire de Nantes, l’Orchestre symphonique du 3ème cycle réunit une centaine d’élèves de cycle 3 et CPES (Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur). Cette formation est dirigée tout au long de l’année par Sébastien Taillard, Marie-Violaine Cadoret et des enseignants du Conservatoire. Evènement proposé dans le cadre du parcours autour de Jean-Marie Machado, avec Angers-Nantes-Opéra, le Pannonica et la Soufflerie.

Conservatoire de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr

