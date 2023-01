L’esport, un phénomène social total Bibliothèque Benoîte Groult, 1 avril 2023, Paris.

Le samedi 01 avril 2023

de 16h30 à 17h30

. gratuit

Réservations sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb

La conférence de Nicolas Besombes abordera les aspects historiques et définitionnels de l’esport. Puis après avoir présenté les acteurs majeurs de l’écosystème français et international et la manière dont ils interagissent les uns avec les autres, il dressera rapidement un bilan des politiques publiques esportives menées en France.

Nicolas Besombes est maître de conférences en sociologie du sport à l’UFR STAPS de l’Université de Paris. Ses travaux de recherches portent depuis une dizaine d’années sur les pratiques sportives numériques émergentes et plus particulièrement l’esport.

Parmi les différentes thématiques qu’il aborde et questionne, la dimension sportive de l’esport demeure le point central de ses réflexions : institutionnalisation par les organes traditionnels de gouvernance du sport, physicalité et implication motrice, prévention de la santé, optimisation de la performance ou encore stratégies marketing olympique et sportive.

Parallèlement, il a été vice-président de l’association France Esports entre 2017 et 2021 et accompagne depuis plusieurs années les mouvements sportif et olympique (clubs professionnels et amateurs, fédérations nationales et internationales, comités nationaux et régionaux olympiques) dans leur acculturation au phénomène esportif.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/lesport-un-phenomene-social-total

D.R.