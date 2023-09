Fête de Lesponne LESPONNE Bagnères-de-Bigorre, 29 septembre 2023, Bagnères-de-Bigorre.

Bagnères-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Fête locale organisée par l’association MILHARIS.

Samedi 30 septembre : 1ère partie de la soirée bigourdane assurée par la chorale de Clair Vallon. 2ème partie assurée par la compagnie théâtrale eths Escanacrabas avec le spectacle « L’Elixir »..

2023-09-29 fin : 2023-10-01 . EUR.

LESPONNE Lesponne

Bagnères-de-Bigorre 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie



Local festival organized by the MILHARIS association.

Saturday September 30: 1st part of the Bigourdane evening performed by the Clair Vallon choir. 2nd part performed by the eths Escanacrabas theater company with the show « L’Elixir ».

Fiesta local organizada por la asociación MILHARIS.

Sábado 30 de septiembre: 1ª parte de la velada de Bigourdane interpretada por el coro Clair Vallon. 2ª parte interpretada por la compañía de teatro eths Escanacrabas con el espectáculo « L’Elixir ».

Lokales Fest, das von der Vereinigung MILHARIS organisiert wird.

Samstag, 30. September: Teil 1 des Bigourdan-Abends wird vom Chor von Clair Vallon bestritten. Teil 2 wird von der Theatergruppe eths Escanacrabas mit dem Stück « L’Elixir » bestritten.

Mise à jour le 2023-09-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65