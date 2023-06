La Tournée Déter : Diadème + The Drafts (Concerts) L’esplanade du Centre Social Jules Verne Ballan-Miré, 20 juillet 2023, Ballan-Miré.

La Tournée Déter : Diadème + The Drafts (Concerts) Jeudi 20 juillet, 19h00 L’esplanade du Centre Social Jules Verne

Le 20 juillet, l’équipe du Temps Machine part à Ballan-Miré en bonne compagnie avec Diadème et The Drafts pour sa tournée d’été ! Un délicieux cocktail qui mettra l’ambiance et apportera un peu de fraîcheur en ce beau mois de juillet.

Cet événement est co-organisé avec le Centre Social Jules Verne.

Diadème · Pop :

Diadème est né en octobre 2020 et s’articule dans un premier temps autour des compositions de Carla Siméon, musicienne et comédienne. Elle réunit ensuite la violoncelliste Garance Degos et le batteur Benjamin François.

La musique du trio se veut intime, pop et curieuse. Les instruments forment un socle acoustique qui vient se confronter aux voix trafiquées ou non (pédale d’effets, chorus, autotune), au clavier analogique (Prophet) ainsi qu’au pad (spd-sx).

The Drafts · Rock :

Quatuor rock originaire de Tours, dans la tradition la plus simple des groupes en « The », le boysband nous livre une musique à l’écriture très pop et sans artifices. Leur style éclectique nous invite rapidement à plonger dans l’ambiance des clubs garage des années 90 et 2000, faisant ainsi valserJack White et les Daft Punk sur la tombe de Kurt Cobain.

L’esplanade du Centre Social Jules Verne Rue Henri Dunant, 37510 Ballan-Miré Ballan-Miré 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02.47.53.75.69 https://centrejulesverne.fr/ Le centre social Jules Verne est un lieu d’accueil ouvert à tous. Il offre des activités et développe des actions dans le domaine social, éducatif, culturel, de la vie quotidienne et des loisirs. Pôle ressource, il favorise les projets d’habitants, la vie associative et encourage le bénévolat.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T19:00:00+02:00 – 2023-07-20T21:30:00+02:00

2023-07-20T19:00:00+02:00 – 2023-07-20T21:30:00+02:00

© Sylvain Maisonneuve