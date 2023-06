La Tournée Déter : Diadème + Les Cons Sonnants (Concerts) L’Esplanade des Bas-Clos Loches, 13 juillet 2023, Loches.

La Tournée Déter : Diadème + Les Cons Sonnants (Concerts) Jeudi 13 juillet, 19h00 L’Esplanade des Bas-Clos

Le 13 juillet, l’équipe du Temps Machine part à Loches en bonne compagnie avec Diadème et Les Cons Sonnants, une première partie choisi par Loches, pour sa tournée d’été ! Un délicieux cocktail qui mettra l’ambiance et apportera un peu de fraîcheur en ce beau mois de juillet.

Cet événement est co-organisé avec le service jeunesse de la communauté de commune de Loches Touraine.

Diadème · Pop :

Diadème est né en octobre 2020 et s’articule dans un premier temps autour des compositions de Carla Siméon, musicienne et comédienne. Elle réunit ensuite la violoncelliste Garance Degos et le batteur Benjamin François.

La musique du trio se veut intime, pop et curieuse. Les instruments forment un socle acoustique qui vient se confronter aux voix trafiquées ou non (pédale d’effets, chorus, autotune), au clavier analogique (Prophet) ainsi qu’au pad (spd-sx).

Les Cons Sonnants · Chanson :

Les Cons Sonnants sont un groupe de 2 , (c’est énorme !). Composé d’un con-gratteur et d’un con-pianoteur ! Jouant beaucoup avec la langue française , nos textes sont truffés de jeux de mots ,de contrepèterie, figures de styles, avec une bonne touche d’humour ! Tendez bien l’oreille, Les Cons Sonnants arrivent …

L’Esplanade des Bas-Clos Avenue des Bas Clos 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Espace sportif de type plateau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T19:00:00+02:00 – 2023-07-13T21:30:00+02:00

© Sylvain Maisonneuve