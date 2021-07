Landivisiau Bibliothèque Xavier-Grall Finistère, Landivisiau L’espionnage, de la réalité à la fiction Bibliothèque Xavier-Grall Landivisiau Catégories d’évènement: Finistère

le vendredi 14 janvier 2022 à 20:00

Ou comment l’histoire secrète des états a donné naissance à un genre particulier du roman policier, le roman d’espionnage, avant d’essaimer vers le cinéma, la bande dessinée… et les jeux vidéo ! Bibliothèque Xavier-Grall 16ter rue du général de Gaulle, landivisiau Landivisiau Finistère

