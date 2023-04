ENS – SUR LA PISTE DE DAME ARMERIA, 23 octobre 2023, Lespinassière.

10 km / Moyen / + 7 ans

Rendez-vous au parking col de Salette, sur la D620

Sur les superbes crêtes qui surplombent Lespinassière, se cache une plante-trésor endémique. Le temps d’une journée, partons à sa recherche, jouons et bricolons ensemble pour découvrir le vivant !

Prévoir pique-nique, jumelles et boisson chaude.

Réservation obligatoire.

15 personnes max..

2023-10-23 à 10:00:00 ; fin : 2023-10-23 17:00:00. .

Lespinassière 11160 Aude Occitanie



10 km / Medium / + 7 years

Meeting point at the Col de Salette parking lot, on the D620

On the superb ridges above Lespinassière, an endemic treasure plant is hidden. For one day, let’s go in search of it, let’s play and tinker together to discover the living world!

Bring a picnic, binoculars and a hot drink.

Reservation required.

15 people max.

10 km / Medio / + 7 años

Cita en el aparcamiento de Col de Salette, en la D620

En las magníficas crestas de Lespinassière se esconde un tesoro vegetal endémico. Pasemos un día buscándola, jugando y jugueteando juntos para descubrir el mundo viviente

Trae un picnic, prismáticos y una bebida caliente.

Reserva obligatoria.

15 personas máximo.

10 km / Mittel / + 7 Jahre

Treffpunkt: Parkplatz Col de Salette, auf der D620

Auf den wunderschönen Bergrücken über Lespinassière versteckt sich eine endemische Schatzpflanze. Machen wir uns einen Tag lang auf die Suche nach ihr, spielen und basteln wir gemeinsam, um das Lebendige zu entdecken!

Picknick, Fernglas und warmes Getränk mitbringen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 15 Personen.

